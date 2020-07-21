 Скрипник: Ніяких контактів з Динамо не було | Футбол | Champion.com.ua
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Скрипник: Ніяких контактів з Динамо не було

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Віктор Скрипник прокоментував перехід у Динамо
Скрипник: Ніяких контактів з Динамо не було
#Скрипник, #Динамо, #Суркіс

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник не вів переговорів з власниками Динамо.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Контакти з Динамо? Поклавши руку на серце, ніяких контактів з Суркісами і іншими керівниками київського клубу не було. Після гри з Динамо я зустрівся з Ігорем Михайловичем. Я привітав його із заслуженою перемогою, а він сказав: "Віктор, ну ви створили таку команду. Упевнений, що ви не програєте Десні і досягнете тієї мети, яка стояла перед сезоном". Ось і вся розмова з ним. Нічого іншого.

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Подумав би про пропозицію Динамо? Чи не побоявся б. Багато говорять про тиск при роботі в Динамо. Але я відпрацював два роки в Бундеслізі, де все під збільшувальним склом. Ти як капітан Титаніка, який називається Вердер. І мені здається, що у мене вже така товста шкіра, що навряд чи мені буде страшно чи я буду переживати про щось", - відзначив Скрипник.

Раніше повідомлялося, що Ребров отримав пропозицію від Динамо.

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