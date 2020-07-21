Карпати розпрощалися з двома футболістами

Гіоргадзе і Хахльов залишили команду

Джерело - ФК Карпати.

Футбольний клуб Карпати розпрощався з двома футболістами - Андро Гіоргадзе і Олексієм Хахльовим.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Грузинський захисник Андро Гіоргадзе поповнив склад Карпат під час зимового міжсезоння, в загальному провівши в зелено-білій футболці 6 поєдинків.

В активі хавбека Олексія Хахльова - 3 матчі в складі Карпат в Прем'єр-лізі.

Раніше повідомлялося, що Смалійчук може розпустити Карпати, якщо клуб не буде грати у Першій лізі.

Нагадаємо, 9 липня контрольно-дисциплінарний комітет УАФ виключила львівські Карпати зі списку учасників Прем'єр-ліги.