 Смалійчук може розпустити Карпати, якщо клуб не буде грати у Першій лізі | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Севастова знищила Світоліну у півфіналі турніру в Берліні
Сьогодні 19:54 60
Верона - Аталанта: онлайн-трансляція матчу 34 туру Серії А. LIVE
Сьогодні 18:13 604
Центральний матч сезону Суперболу завершився нічиєю
Сьогодні 17:23 501
Смалійчук може розпустити Карпати, якщо клуб не буде грати у Першій лізі
Сьогодні 16:45 920
Лопес підтвердив бій з Ломаченком
Сьогодні 16:16 1026
Цітаішвілі і Тете вийшли в наступний раунд голосування за премію Golden Boy 2020
Сьогодні 14:26 375
Металіст 1925 попросив провести перевірку через упереджене суддівство в матчі з Минаєм
Вчора 17:10 813
Ювентус давав за Заварова 3 мільйони, Лобановський просив 6. Перші трансфери українців і погана аура Блохіна
Вчора 16:47 3484
Світоліна перемогла Квітову в фіналі виставкового турніру в Берліні
Вчора 16:26 1046
Українець Пустовий залишиться в Барселоні
Вчора 12:25 971
Блоги
Сидорчук шикарним ударом виводить Динамо вперед у грі з Зорею
Сидорчук шикарним ударом виводить Динамо вперед у грі з Зорею Андрій Твердохліб
16.07.2020 19:37 1338
Циганков зрівняв рахунок у грі з Зорею
Циганков зрівняв рахунок у грі з Зорею Андрій Твердохліб
16.07.2020 19:24 1112
ВІДЕО. Зоря вийшла вперед у грі з Динамо вже на 2-й хвилині
ВІДЕО. Зоря вийшла вперед у грі з Динамо вже на 2-й хвилині Андрій Твердохліб
16.07.2020 19:09 1892
Маліновський забиває та віддає: українець провів феєричну гру з Брешією
Маліновський забиває та віддає: українець провів феєричну гру з Брешією Андрій Твердохліб
15.07.2020 13:53 2245
Феєрія продовжується! Маліновський зробив вишуканий асист у грі з Брешією
Феєрія продовжується! Маліновський зробив вишуканий асист у грі з Брешією Андрій Твердохліб
15.07.2020 00:07 1853
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
19:54 Теніс Севастова знищила Світоліну у півфіналі турніру в Берліні 60
19:47 Бокс Батько Лопеса впевнений у легкій перемозі сина над Ломаченком 169
19:32 Футбол Власник Динамо провів особисту бесіду зі Скрипником 624
19:16 Футбол Фінал Кубка Іспанії може відбутися з уболівальниками 184
19:11 Пряма трансляція Світоліна - Севастова: онлайн-трансляція Bett1 Aces Berlin 2. LIVE 658
18:55 Футбол Барселона перехопила 16-річного нападника у Реала 283
18:40 Футбол Експерт виділив прогрес Маліновського 373
18:24 Футбол Вітебськ обіграв Смолевичі у 18 турі чемпіонату Білорусі 316
18:13 Пряма трансляція Верона - Аталанта: онлайн-трансляція матчу 34 туру Серії А. LIVE 604
18:12 Футбол Олімпік відмовився переїжджати в Одесу 664
17:54 Баскетбол Прометей підписав американського захисника 504
17:39 Футбол Маліновський у старті Аталанти на матч проти Верони 546
17:29 Формула 1 Гамільтон виграв поул на Гран-прі Угорщини 696
17:23 Футзал Центральний матч сезону Суперболу завершився нічиєю 501
17:14 Футбол Грецький клуб зацікавився голкіпером Ворскли 677 1
16:58 Футбол Гасперіні назвав мету Аталанти 892
16:45 Футбол Смалійчук може розпустити Карпати, якщо клуб не буде грати у Першій лізі 920
16:27 Фігурне катання Російська фігуристка вчинила самогубство 1819
16:16 Бокс Лопес підтвердив бій з Ломаченком 1026
15:49 Формула 1 Сайнс: Поки занадто рано жаліти про перехід у Феррарі 1157
15:28 Футбол Альбасете - Сарагоса 4:1. Огляд матчу 1115
15:13 Футбол Блан може очолити Барселону 1130
14:48 Бокс Дерев'янченко: Команда Альвареса не робила мені ніяких пропозицій 1368
14:26 Футбол Цітаішвілі і Тете вийшли в наступний раунд голосування за премію Golden Boy 2020 375
14:11 Футбол Ковач незабаром очолить Монако 1253

Смалійчук може розпустити Карпати, якщо клуб не буде грати у Першій лізі

Сьогодні 16:45 920 0
Карпати можуть зникнути
Смалійчук може розпустити Карпати, якщо клуб не буде грати у Першій лізі
#Карпати, #Перша ліга, #Смалійчук

Джерело - sport.ua.

Карпати можуть припинити своє існування, якщо клуб не допустять наступного сезону до виступів у чемпіонаті України серед команд Першої ліги.

Про це повідомляє Sport.ua.

В такому випадку співвласник клубу Олег Смалійчук може розпустити команду. У першості країни серед аматорів вона участі не братиме.

Раніше повідомлялося, що Карпати не зможуть грати у Першій лізі.

Нагадаємо, 9 липня контрольно-дисциплінарний комітет УАФ виключила львівські Карпати зі списку учасників Прем'єр-ліги.

Коментарі ()