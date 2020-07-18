Карпати можуть зникнути

Карпати можуть припинити своє існування, якщо клуб не допустять наступного сезону до виступів у чемпіонаті України серед команд Першої ліги.

Про це повідомляє Sport.ua.

В такому випадку співвласник клубу Олег Смалійчук може розпустити команду. У першості країни серед аматорів вона участі не братиме.

Раніше повідомлялося, що Карпати не зможуть грати у Першій лізі.

Нагадаємо, 9 липня контрольно-дисциплінарний комітет УАФ виключила львівські Карпати зі списку учасників Прем'єр-ліги.