Джерело - sport.ua.
Карпати можуть припинити своє існування, якщо клуб не допустять наступного сезону до виступів у чемпіонаті України серед команд Першої ліги.
Про це повідомляє Sport.ua.
В такому випадку співвласник клубу Олег Смалійчук може розпустити команду. У першості країни серед аматорів вона участі не братиме.
Раніше повідомлялося, що Карпати не зможуть грати у Першій лізі.
Нагадаємо, 9 липня контрольно-дисциплінарний комітет УАФ виключила львівські Карпати зі списку учасників Прем'єр-ліги.