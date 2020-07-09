Карпати виключили з УПЛ

Карпати покарали за неявку на матчі чемпіонату України

Джерело - УАФ.

КДК УАФ оголосив рішення щодо Карпат, які двічі не з'явилися на поєдинки чемпіонату України проти Маріуполя.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Карпати не приїхали на два поєдинки УПЛ проти Маріуполя – в рамках 24-го та 29-го турів чемпіонату. Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ, розглянувши справу, на підставі ст. 9 Регламенту УПЛ вирішив зарахувати "зелено-білим" у вказаних матчах технічні поразки з рахунком 0:3 за неявку на гру без поважної причини. Маріуполь, відповідно, отримав дві технічні перемоги.

Крім того, за повторну неявку на матч УПЛ без поважної причини Карпати виключені з Прем'єр-ліги 2019/20. У матчах, що залишилося зіграти після повторної неявки, львів'янам зараховані технічні поразки (-:+), а командам-суперницям – технічні перемоги (+:-).

Нагадаємо, Карпати хочуть грати наступного сезону в Першій лізі.