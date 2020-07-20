Маркевич: Якщо Скрипник хоче згоріти - нехай йде у Динамо

Головному тренеру луганської Зорі Віктору Скрипнику не варто йти у київське Динамо.

Про це заявив фахівець Мирон Маркевич.

"Яка різниця, який тренер? Там немає команди, слабке керівництво і президент. Причому тут тренери? Головне - немає команди. Мінятимуть тренерів - далі що? Яка різниця, хто буде тренувати?

В Динамо потрібно все докорінно змінювати. Не може такого бути, що двадцять років у всьому винні всі, крім президента клубу. Він явно не тягне.

Там повний бардак. Був винен Хацкевич, тепер Михайличенко. У Динамо зараз нікому грати, крім 3-4 гравців. Хто бере тих футболістів? Хто приймав Соля і інших гравців, які явно не рівня Динамо? Це найслабша команда в історії Динамо. Хто її сформував?

Припустимо, прийде Віктор Скрипник, він хороший тренер, довів це роботою із Зорею. Якщо Скрипнику дадуть підписати хоча б сім-вісім гравців хорошого рівня, а не щось таке, що не так лежить або бігає по Європі і шукає, де б ще заробити, він щось зробить у Динамо.

Якщо ж такого підсилення не буде, і він хоче згоріти - нехай йде, немає питань. На трьох-чотирьох футболістах вся команда не може виїхати, а президент клубу цього не розуміє, він не футбольна людина", - сказав Маркевич.