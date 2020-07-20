Динамо звільнило Михайличенка

До нового сезону команду буде готувати новий тренерський штаб

Динамо розірвало контракт з головним тренером Олексієм Михайличенком.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

"Динамо висловлює щиру подяку головному тренеру Олексію Михайличенку та його асистентам Вадиму Євтушенку, Сергію Федорову та Михайлу Михайлову. Отримавши команду по ходу сезону цей тренерський штаб доклав максимум зусиль заради виконання завдань, поставлених на сезон. Як наслідок, Динамо виграло Кубок України та посіло друге місце у чемпіонаті, яке дає право змагатися за участь у груповому етапі Ліги чемпіонів УЄФА", - йдеться в повідомленні клубу.

Підготовку до наступного сезону київський клуб розпочне вже з новим тренером. Про те, хто очолить команду у новому сезоні, буде повідомлено пізніше.

Нагадаємо, Динамо може розпрощатися із більшістю легіонерів.