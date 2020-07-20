На НСК Олімпійський попрощалися з Володимиром Лозинським

Колишній футболіст Динамо пішов з життя у віці 65-ти років

Джерело - ФК Динамо.

У понеділок, 20 липня, в Олімпійському дворику НСК Олімпійський зібралася велика кількість людей, щоб попрощатися із Володимиром Лозинським.

Про це повідомляє пресслужба Динамо.

Вшанувати пам'ять, попрощатися та провести в останню путь славетного динамівця разом із його родиною прийшли ветерани Динамо, керівництво київського клубу, численні друзі, колеги та підопічні, з якими Володимир Федорович грав і працював не лише в Динамо, але й на чолі Кременя, ЦСКА та Ворскли. Серед них - президент Динамо Ігор Суркіс, почесний член УЄФА Григорій Суркіс, видатні гравці біло-синіх Володимир Мунтян, Анатолій Коньков, Володимир Бессонов, Анатолій Дем’яненко, Павло Яковенко, Олег Кузнецов, Олександр Заваров.

Усім присутнім було важко стримати сум і сльози, адже Володимир Лозинський закарбувався в пам’яті кожного не лише завдяки своєму футбольному таланту та самовідданості на футбольному полі, але й як людина надзвичайно доброї вдачі, доброзичлива та чуйна. Під час прощання на адресу динамівця звучали щирі слова та світлі спогади, адже Володимир Федорович вклав частинку своєї душі та серця у кожного, з ким грав, товаришував і працював.

Після громадянської панахиди гості церемонії оплесками провели Володимира Лозинського в останню путь. Володимир Федорович буде похований на ділянці 42А Байкового кладовища. Неподалік спочиває ціла небесна команда інших легенд київського Динамо - Валерій Лобановський, Юрій Войнов, Олег Макаров, Віктор Банніков, Михайло Коман, Євген Рудаков, Олег Базилевич, Віктор Чанов, Андрій Баль, Віктор Матвієнко, Валентин Белькевич, Андрій Гусін…

Раніше, помер Володимир Лозинський.