Помер легендарний захисник Динамо

Джерело - Чемпіон.
Пішов з життя колишній гравець київського Динамо та харківського Металіста Володимир Лозинський.
Про це повідомляє ШАХ и ШАХ.
Легендарному захиснику було 65 років, останнім часом він боровся з важкою хворобою.
Лозинський був вихованцем футбольної школи київського Динамо, за яке грав з 1975 по 1984 роки, вигравши з командою дев'ять титулів. У 1985 - 1986 роках грав у харківському Металісті, потім виступав за клуби Другої ліги.
На початку 2020 року Лозинський очолив ветеранську збірну України, замінивши на цій посаді Анатолія Дем'яненка.
Раніше, у Києві попрощались із видатним динамівцем Трошкіним.