Помер легендарний захисник Динамо

Лозинський пішов з життя у віці 65 років

Джерело - Чемпіон.

Пішов з життя колишній гравець київського Динамо та харківського Металіста Володимир Лозинський.

Про це повідомляє ШАХ и ШАХ.

Легендарному захиснику було 65 років, останнім часом він боровся з важкою хворобою.

Лозинський був вихованцем футбольної школи київського Динамо, за яке грав з 1975 по 1984 роки, вигравши з командою дев'ять титулів. У 1985 - 1986 роках грав у харківському Металісті, потім виступав за клуби Другої ліги.

На початку 2020 року Лозинський очолив ветеранську збірну України, замінивши на цій посаді Анатолія Дем'яненка.

Раніше, у Києві попрощались із видатним динамівцем Трошкіним.