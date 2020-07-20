Дніпро-1 проходить атестацію в УЄФА для участі в єврокубках

Джерело - Чемпіон.

Дніпро-1 проходить атестацію в УЄФА, щоб мати можливість грати в Лізі Європи.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Якщо все пройде позитивно і дніпровський клуб отримає право грати в єврокубках, то команда буде виступати в євротурнірі.

Дніпровський клуб фінішував 7-м в сезоні, що завершився УПЛ, отримавши право на плей-оф за Лігу Європи. У півфіналі міні-турніру команда 25 липня зіграє з Колосом.

У разі проходу клубу з Ковалівки дніпряни в фіналі плей-оф розіграють путівку у 2-й кваліфікаційний раунд ЛЄ з переможцем пари Олександрія - Маріуполь.

Нагадаємо, Ворскла програла СК Дніпро-1.