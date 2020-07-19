СК Дніпро-1 розгромив Ворсклу у 32 турі УПЛ

Супряга оформив дубль у звітному матчі

Джерело - Чемпіон.

У матчі 32-го туру УПЛ СК Дніпро-1 святкував впевнену перемогу над полтавською Ворсклою.

Полтавська команда, як і зустріч попереднього туру з Маріуполем, сьогодні провела матч молодіжним складом.

На 25-ій хвилині матчу Супряга вивів вперед СК Дніпро-1. Через 15 хвилин Супряга оформив дубль у зустрічі. Після перерви Хобленко довів рахунок до розгромного.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга

32 тур, 19 липня

СК Дніпро-1 - Ворскла 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 25 Супряга, 2:0 - 40 Супряга, 3:0 - 51 Хобленко

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