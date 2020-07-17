Лише у разі осічки киян Зоря зможе посісти друге місце в чемпіонаті України

Джерело - FootballHub.

Луганська Зоря все ще вірить у можливість посісти друге місце в чемпіонаті України і зіграти в кваліфікації Ліги чемпіонів.

Про це заявив півзахисник команди Владислав Кочергін.

"Ми віримо. Віримо і сподіваємося, що Колос зможе щось протиставити Динамо. Ми віримо в себе і повинні налаштовуватися на Десну, тому що повинні перемогти", - сказав Кочергін.

Зоря має обов'язково перемогти Десну в останньому турі, а Динамо в паралельному матчі має програти Колосу, лише за цих умов луганська команда вийде на друге місце.

Нагадаємо, Динамо здобуло перемогу над Зорею в матчі за Лігу чемпіонів.