Арбітра матчу Інгулець - Прикарпаття можуть відсторонити від роботи

Джерело - Чемпіон.
Арбітр матчу Інгулець - Прикарпаття Іван Бондар може бути відсторонений від роботи на матчах професійних команд!
Про це повідомляє Профутбол.
Комітет арбітрів визнав, що Іван Бондар припустився 2-х грубих помилок на матчі Першої Ліги:
1. Помилково була дана друга жовта картка Владиславу Семотюку на 53 хв, ніби за симуляцію.
2. Помилково призначений пенальті у ворота Прикарпаття на 90+2 хв.
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Також, Лучано Лучі написав Івану Бондарю лист в якому вказав на його помилки і повідомив, що на наступному засіданні Комітету арбітрів буде висунуто пропозицію відсторонити арбітра від роботи на матчах професійних команд.
Раніше, Інгулець вирвав перемогу в Прикарпаття, завдяки пенальті.