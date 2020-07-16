Арбітра матчу Інгулець - Прикарпаття можуть відсторонити від роботи

Бондар допустив дві помилки в матчі Першої ліги

Джерело - Чемпіон.

Арбітр матчу Інгулець - Прикарпаття Іван Бондар може бути відсторонений від роботи на матчах професійних команд!

Про це повідомляє Профутбол.

Комітет арбітрів визнав, що Іван Бондар припустився 2-х грубих помилок на матчі Першої Ліги:

1. Помилково була дана друга жовта картка Владиславу Семотюку на 53 хв, ніби за симуляцію.

2. Помилково призначений пенальті у ворота Прикарпаття на 90+2 хв.

Також, Лучано Лучі написав Івану Бондарю лист в якому вказав на його помилки і повідомив, що на наступному засіданні Комітету арбітрів буде висунуто пропозицію відсторонити арбітра від роботи на матчах професійних команд.

Раніше, Інгулець вирвав перемогу в Прикарпаття, завдяки пенальті.