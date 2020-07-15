Інгулець вирвав перемогу в Прикарпаття, завдяки пенальті, яке поставили наприкінці поєдинку та червоній картці, яку арбітр дав гравцю Прикарпаття на початку другого тайму.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків розкритикував суддівство в Першій лізі.

"Футбол продажний! Інгулець - ганебна команда бариг! Суддя просто вбиває команду і це по телебаченню, і при Макарові! 93-тя хвилина – придуманий пенальті! Тому наш футбол ніколи не буде італійським чи німецьким", - написав Марцінків.