 Інгулець - ганебна команда бариг, - мер Івано-Франківська | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Шахтар без проблем переміг Колос у 31 турі УПЛ
Сьогодні 20:53 2484
Шахтар - Колос: онлайн-трансляція матчу 31 туру УПЛ. LIVE
Сьогодні 18:29 1672
ФІФА оприлюднила дати проведення чемпіонату світу 2022 року
Сьогодні 17:15 416
Динамо, Зоря чи Десна? Розклад вирішальних матчів УПЛ і шанси команд
Сьогодні 17:03 1266
Ломаченко і Лопес все ще не отримали контракт на бій
Сьогодні 14:09 1863
Колишній чемпіон світу хоче провести бій-реванш з Ломаченком
Сьогодні 11:15 2551
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України
Сьогодні 09:23 3459
Красніков по закінченню сезону залишить Динамо
Сьогодні 09:09 1313
Маліновський став найкращим гравцем матчу Аталанта - Брешія
Сьогодні 08:08 1091
Гол і 2 асисти Маліновського допомогли Аталанті розтрощити Брешію в 33 турі Серії А
Сьогодні 00:43 1956
Блоги
Маліновський забиває та віддає: українець провів феєричну гру з Брешією
Маліновський забиває та віддає: українець провів феєричну гру з Брешією Андрій Твердохліб
Сьогодні 13:53 1368
Феєрія продовжується! Маліновський зробив вишуканий асист у грі з Брешією
Феєрія продовжується! Маліновський зробив вишуканий асист у грі з Брешією Андрій Твердохліб
Сьогодні 00:07 1568
Маліновський з 30 метрів забив у ворота Брешії
Маліновський з 30 метрів забив у ворота Брешії Андрій Твердохліб
Вчора 23:22 6080
Маліновський відзначився асистом вже на 2-й хвилині
Маліновський відзначився асистом вже на 2-й хвилині Андрій Твердохліб
Вчора 22:56 1530
Українці віцечемпіони Європи 2006. Як склалася їх кар'єра?
Українці віцечемпіони Європи 2006. Як склалася їх кар'єра? Valeriy Ruchka
Вчора 20:38 539
Битва Динамо, Зорі і Десни, трансфер Циганкова і хитрість Карпат - ТаТоТаке
Битва Динамо, Зорі і Десни, трансфер Циганкова і хитрість Карпат - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
13.07.2020 11:36 964
Про Зорю Скрипника, академію Шахтаря, Баєр і Лігу чемпіонів - Владлен Юрченко
Про Зорю Скрипника, академію Шахтаря, Баєр і Лігу чемпіонів - Владлен Юрченко Valeriy Ruchka
13.07.2020 10:49 1083
35 років тому Бубка став першим, хто підкорив висоту 6 метрів
35 років тому Бубка став першим, хто підкорив висоту 6 метрів Valeriy Ruchka
13.07.2020 10:12 874
Український курсант встановив унікальний рекорд
Український курсант встановив унікальний рекорд Андрій Твердохліб
12.07.2020 21:27 1107
Ястремська знялася в еротичній фотосесії та вляпалась у скандал
Ястремська знялася в еротичній фотосесії та вляпалась у скандал Андрій Твердохліб
12.07.2020 21:13 2997
Пресконференції Ряйкконена - шедевральні! Напередодні Iceman знову нагадав про себе
Пресконференції Ряйкконена - шедевральні! Напередодні Iceman знову нагадав про себе Андрій Твердохліб
12.07.2020 15:10 1121
ВІДЕО. Маліновський відзначився шикарним голом у ворота Ювентуса
ВІДЕО. Маліновський відзначився шикарним голом у ворота Ювентуса Андрій Твердохліб
12.07.2020 00:41 5315
Відео дня. Нападник Інгульця забив фантастичний гол уже на 30-й секунді матчу
Відео дня. Нападник Інгульця забив фантастичний гол уже на 30-й секунді матчу Андрій Твердохліб
11.07.2020 21:06 11270
Зіркові футболісти Зорі зіграли з уболівальниками на шкільному майданчику
Зіркові футболісти Зорі зіграли з уболівальниками на шкільному майданчику Андрій Твердохліб
11.07.2020 18:15 526
10 років тому збірна Іспанії вперше у своїй історії стала чемпіоном світу
10 років тому збірна Іспанії вперше у своїй історії стала чемпіоном світу Valeriy Ruchka
11.07.2020 15:29 482
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
21:38 Баскетбол Тернопіль підписав американського захисника Бові 128
21:25 Футбол Мер Івано-Франківська: Інгулець - ганебна команда бариг 362
21:13 Футбол Рух знищив Черкащину, Оболонь перемогла Чорноморець у 24 турі Першої ліги 354
20:55 Пряма трансляція Світоліна - Квітова: онлайн-трансляція фіналу в Берліні 2936
20:53 Футбол Шахтар без проблем переміг Колос у 31 турі УПЛ 2484
20:42 RunNews Найбільші бігові заходи України відбудуться в онлайн-форматі через пандемію 438
20:37 Футбол Маркевич: Ні Динамо, ні Зоря не готові до Ліги чемпіонів 672
20:26 Бокс Лінарес: Готовий повернутися на вершину легкого дивізіону 728
20:12 Футбол ПСЖ хоче обміняти Неймара в Барселону та 80 млн 756
19:53 Футбол Минай переміг Агробізнес, Кремінь здолав Миколаїв у 24 турі Першої ліги 813
19:39 Футбол Барселона поверне Аленью з Бетісу 618
19:27 Формула 1 Ірвайн: Я б позбувся Феттеля в цьому році 1137
19:12 Футбол IFAB дозволив проводити п'ять замін в сезоні-2020/21 809
18:52 Футбол Волинь розгромила Балкани, Інгулець вирвав перемогу в Прикарпаття в 24 турі Першої ліги 348
18:33 ММА Перша українка в UFC увійшла в команду Parimatch TEAM 1035
18:29 Пряма трансляція Шахтар - Колос: онлайн-трансляція матчу 31 туру УПЛ. LIVE 1672
18:29 Футбол Сікан та Мудрик вийдуть в основі Шахтаря на матч з Колосом 1113
18:12 Футбол Мілан зберігає інтерес до Миколенка 1272
17:47 Олімпійські ігри-2020 Японія не впевнена, що Олімпіада відбудеться в 2021 році 1235
17:33 Інше Гераскевич отримав диплом бакалавра за спеціальністю «фізика» 1376
17:15 Футбол ФІФА оприлюднила дати проведення чемпіонату світу 2022 року 416
17:03 Футбол Динамо, Зоря чи Десна? Розклад вирішальних матчів УПЛ і шанси команд 1266
16:47 Формула 1 Гамільтон: Для мене важливо, що команда Мерседес перефарбувала болід в чорний колір 374
16:27 Футбол Шюррле покинув Боруссію 1751
16:15 Футбол Воробей: Монзуль та її бригадою було допущено дуже багато помилок 1911

Мер Івано-Франківська: Інгулець - ганебна команда бариг

Сьогодні 21:25 362 0
Руслан Марцінків розкритикував суддівство в Першій лізі
Мер Івано-Франківська: Інгулець - ганебна команда бариг
#Прикарпаття, #Інгулець, #Перша ліга

Джерело - Чемпіон.

Інгулець вирвав перемогу в Прикарпаття, завдяки пенальті, яке поставили наприкінці поєдинку та червоній картці, яку арбітр дав гравцю Прикарпаття на початку другого тайму.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків розкритикував суддівство в Першій лізі.

"Футбол продажний! Інгулець - ганебна команда бариг! Суддя просто вбиває команду і це по телебаченню, і при Макарові! 93-тя хвилина – придуманий пенальті! Тому наш футбол ніколи не буде італійським чи німецьким", - написав Марцінків.

Нагадаємо, Прикарпаття підписало колишнього хавбека Олімпіка.

Коментарі ()