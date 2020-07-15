Тумасов не стримався після провокації

Контрольний матч в Росії між московським Сахалінцем і Легіоном ознаменувався великим скандалом.

Під час матчу боковий арбітр Сергій Тумасов вдарив футболіста Сахалінця Гогу Шонію по обличчю після нетривалого обміну репліками.

Крім того, на відео потрапило то, як Тумасов по ходу матчу відволікається на мобільний телефон. Арбітра запідозрили в ставках по ходу матчу.

На відео присутня ненормативна лексика.

Раніше, російський клуб зганьбився, переплутавши фото свого новачка з гравцем Вердера.