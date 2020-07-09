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Російський клуб зганьбився, переплутавши фото свого новачка з гравцем Вердера

Сьогодні 19:55 126 0
Прес-служба помилково розмістив фотографію, повідомляючи про трансфер японського футболіста
Російський клуб зганьбився, переплутавши фото свого новачка з гравцем Вердера
#Ростов

Джерело - iSport.ua.

Російський Ростов, який претендує на вихід в єврокубки за підсумками нинішнього сезону, оголосив про перехід японського півзахисника Токіо Кент Хасімото з фотографією іншого гравця.

Про це повідомляє isport.ua.

Ось тільки з фотографією новачка в клубі зганьбилися, переплутавши японських футболістів. Замість Кент Хасімото на знімку з анонсом трансферу був зображений нападник Вердера Юя Осако. Для анонсу було взято фото з ЧС-2018.

Лише після того, як помилку помітили японські вболівальники, Ростов видалив помилковий анонс переходу, але вибачення за помилку не було.

Раніше, футболісти Зеніта відсвяткували чемпіонство імітацією статевого акту.

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