Російський клуб зганьбився, переплутавши фото свого новачка з гравцем Вердера

Прес-служба помилково розмістив фотографію, повідомляючи про трансфер японського футболіста

Російський Ростов, який претендує на вихід в єврокубки за підсумками нинішнього сезону, оголосив про перехід японського півзахисника Токіо Кент Хасімото з фотографією іншого гравця.

Про це повідомляє isport.ua.

Ось тільки з фотографією новачка в клубі зганьбилися, переплутавши японських футболістів. Замість Кент Хасімото на знімку з анонсом трансферу був зображений нападник Вердера Юя Осако. Для анонсу було взято фото з ЧС-2018.

Лише після того, як помилку помітили японські вболівальники, Ростов видалив помилковий анонс переходу, але вибачення за помилку не було.

Раніше, футболісти Зеніта відсвяткували чемпіонство імітацією статевого акту.