Футболістку в Білорусі підозрюють, що це чоловік

Колеги просять перевірити стать спортсменки Сімпоре

Футболістки одного з жіночих футбольних клубів Білорусі написали відкритий лист голові АБФФ Владіміру Базанову з проханням перевірити стать спортсменки Салімата Сімпоре, яка представляє Буркіна-Фасо та грає за мінський Динамо-БГУФК.

Про це повідомляє Sport.tut.by.

У листі, який підписали 18 футболісток, сказано, що Сімпоре Салімата була заявлена ​​для участі в чемпіонаті Білорусі з футболу серед жіночих команд вищої ліги за команду ФК Динамо-БГУФК. Але в ЗМІ з'явилися статті, де висловлювалися сумніви в приналежності спортсменки до жіночої статі.

"Також на підставі візуальних контактів в матчах чемпіонату з командної ФК Динамо-БГУФК спортсменки з команд, що змагаються, сумніваються в допінг-чистоті гравця (на підставі антропометричних даних). Грунтуючись на перерахованих вище фактах, просимо провести генетичне обстеження гендерної приналежності спортсменки Сімпоре Салімата. У разі неправомірної участі спортсмена в проведених матчах чемпіонату прохання застосувати відповідні дисциплінарні стягнення", - йдеться у листі.

У листі сказано, що така "двояка ситуація" підриває престиж чемпіонату Республіки Білорусь і ставить під сумнів правомірність і чесність проведення чемпіонатів АБФФ.

Раніше, Динамо-Брест на виїзді зіграло внічию з Смолевичами (3:3).

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