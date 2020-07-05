Мілевський пішов на самоізоляцію

Ексфорвард збірної України Артем Мілевський пропустить 14 днів через спалах COVID-19 у Динамо Брест.

Про це повідомив сам футболіст на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

"Передаю всім нашим привіт! Хто у лікарні – від душі здоров'я! Ви – мужики! Але я так розумію, багатьом це паралельно. У мене +14 днів ізоляції відсьогодні. 2020 – темні часи", – написав Мілевський

Нагадаємо, Білорусь потерпає він пандемії COVID-19, однак керівництво країни напередодні виборів президента намагається не помічати цієї проблеми. Нещодавно у брестському Динамо зафіксували спалах коронавірусу: одразу двоє українців – Олександр Нойок та Євген Хачеріді – опинилось серед інфікованих (першого навіть довелось шпиталізувати).