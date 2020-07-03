Динамо Мілевського зіграло внічию зі Смолевичами у 16 турі чемпіонату Білорусі

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 3 липня, у 16-му турі чемпіонату Білорусі Смолевичі зіграли внічию з брестським Динамо.
У першому таймі гості забили два голи. Господарі після перерви зуміли переломити хід гри, забивши тричі. Гордійчук все ж зрівняв рахунок - 3:3.
У складі брестського Динамо увесь матч провів Артем Мілевський. Нойок і Хачеріді не грали у матчі, адже у них є підозра на коронавірус.
Чемпіонат Білорусі - Вища ліга
16 тур, 3 липня
Смолевичі - Динамо-Брест 3:3 (0:2)
Голи: 0:1 - 3 Жевнєров (авт), 0:2 - 42 Павловець, 1:2 - 48 Вакулич, 2:2 - 56 Мухамедов (пен), 3:2 - 79 Бутаревич, 3:3 - Гордійчук (пен)