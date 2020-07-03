Динамо Мілевського зіграло внічию зі Смолевичами у 16 турі чемпіонату Білорусі

Команди забили по три голи

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 3 липня, у 16-му турі чемпіонату Білорусі Смолевичі зіграли внічию з брестським Динамо.

У першому таймі гості забили два голи. Господарі після перерви зуміли переломити хід гри, забивши тричі. Гордійчук все ж зрівняв рахунок - 3:3.

У складі брестського Динамо увесь матч провів Артем Мілевський. Нойок і Хачеріді не грали у матчі, адже у них є підозра на коронавірус.

Чемпіонат Білорусі - Вища ліга

16 тур, 3 липня

Смолевичі - Динамо-Брест 3:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 3 Жевнєров (авт), 0:2 - 42 Павловець, 1:2 - 48 Вакулич, 2:2 - 56 Мухамедов (пен), 3:2 - 79 Бутаревич, 3:3 - Гордійчук (пен)