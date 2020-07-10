Донецький Шахтар дізнався можливих суперників у другому за силою єврокубку

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 10 липня, в штаб-квартирі УЄФА в Ньоні відбулося жеребкування чвертьфіналів та півфіналів Ліги Європи.

Чвертьфінальні пари:

Вольфсбург/Шахтар - Айнтрахт/Базель.

ЛАСК/Манчестер Юнайтед - Башакшехір/Копенгаген.

Інтер/Хетафе - Рейнджерс/Баєр.

Олімпіакос/Вулвергемптон - Рома/Севілья

Півфінальні пари:

Олімпіакос/Вулвергемптон - Рома/Севілья VS ЛАСК/Манчестер Юнайтед - Башакшехір/Копенгаген.

Інтер/Хетафе - Рейнджерс/Баєр VS Вольфсбург/Шахтар - Айнтрахт/Базель.

Раніше відбулося жеребкування Ліги чемпіонів.