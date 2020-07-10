Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 10 липня, в штаб-квартирі УЄФА в Ньоні відбулося жеребкування чвертьфіналів та півфіналів Ліги Європи.
Чвертьфінальні пари:
Вольфсбург/Шахтар - Айнтрахт/Базель.
ЛАСК/Манчестер Юнайтед - Башакшехір/Копенгаген.
Інтер/Хетафе - Рейнджерс/Баєр.
Олімпіакос/Вулвергемптон - Рома/Севілья
Півфінальні пари:
Олімпіакос/Вулвергемптон - Рома/Севілья VS ЛАСК/Манчестер Юнайтед - Башакшехір/Копенгаген.
Інтер/Хетафе - Рейнджерс/Баєр VS Вольфсбург/Шахтар - Айнтрахт/Базель.
Раніше відбулося жеребкування Ліги чемпіонів.