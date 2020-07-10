Шахтар дізнався можливих суперників у чвертьфіналі та півфіналі Ліги Європи

"Гірники" дізналися можливих суперників у другому за силою єврокубку

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 10 липня, в штаб-квартирі УЄФА в Ньоні відбулося жеребкування чвертьфіналів та півфіналів Ліги Європи.

Якщо донецький Шахтар переможе Вольфсбург, то в 1/4 зустрінеться з переможцем пари Айнтрахт - Базель.

Нагадаємо, Базель розгромив Айнтрахт в першому матчі з рахунком 3:0.

У разі вдалого виступу "гірників" у чвертьфіналі в 1/2 донечани можуть зустрітися з переможцем протистояння Інтер/Хетафе - Рейнджерс/Баєр.

Якщо ж Шахтар вийде у фінал, то номінально буде гостем матчу.

Раніше відбулося жеребкування Ліги чемпіонів.