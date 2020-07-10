Шахтар дізнався можливих суперників у чвертьфіналі та півфіналі Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 10 липня, в штаб-квартирі УЄФА в Ньоні відбулося жеребкування чвертьфіналів та півфіналів Ліги Європи.
Якщо донецький Шахтар переможе Вольфсбург, то в 1/4 зустрінеться з переможцем пари Айнтрахт - Базель.
Нагадаємо, Базель розгромив Айнтрахт в першому матчі з рахунком 3:0.
У разі вдалого виступу "гірників" у чвертьфіналі в 1/2 донечани можуть зустрітися з переможцем протистояння Інтер/Хетафе - Рейнджерс/Баєр.
Якщо ж Шахтар вийде у фінал, то номінально буде гостем матчу.
Раніше відбулося жеребкування Ліги чемпіонів.