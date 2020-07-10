Аталанта Маліновського зустрінеться з ПСЖ в 1/4 Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 10 липня, відбулося жеребкування 1/4 та 1/2 Ліги чемпіонів.
Чвертьфінальні пари:
Реал/Манчестер Сіті - Ліон/Ювентус.
РБ Лейпциг - Атлетіко.
Наполі/Барселона — Челсі/Баварія.
Аталанта - ПСЖ.
У півфіналі переможець протистояння Реал/Манчестер Сіті - Ліон/Ювентус зустрінеться з тріумфатором пар Наполі/Барселона — Челсі/Баварія.
РБ Лейпциг чи Атлетіко зможуть поборотися з переможцем пари Аталанта - ПСЖ за путівку в фінал.
Також стало відомо, що переможець другого півфіналу стає номінальним господарем фіналу Ліги Чемпіонів.
Нагадаємо, УЄФА затвердив новий формат кваліфікації Ліги чемпіонів і Ліги Європи.
Раніше, УЄФА виніс рішення по матчу Шахтар - Вольфсбург.