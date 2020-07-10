Аталанта Маліновського зустрінеться з ПСЖ в 1/4 Ліги чемпіонів

Ювентус Роналду може зустрітися з мадридським Реалом

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 10 липня, відбулося жеребкування 1/4 та 1/2 Ліги чемпіонів.

Чвертьфінальні пари:

Реал/Манчестер Сіті - Ліон/Ювентус.

РБ Лейпциг - Атлетіко.

Наполі/Барселона — Челсі/Баварія.

Аталанта - ПСЖ.

У півфіналі переможець протистояння Реал/Манчестер Сіті - Ліон/Ювентус зустрінеться з тріумфатором пар Наполі/Барселона — Челсі/Баварія.

РБ Лейпциг чи Атлетіко зможуть поборотися з переможцем пари Аталанта - ПСЖ за путівку в фінал.

Також стало відомо, що переможець другого півфіналу стає номінальним господарем фіналу Ліги Чемпіонів.

Нагадаємо, УЄФА затвердив новий формат кваліфікації Ліги чемпіонів і Ліги Європи.

Раніше, УЄФА виніс рішення по матчу Шахтар - Вольфсбург.