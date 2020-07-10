Півзахисник Порту Луїзао, який виступає за Ворсклу на правах оренди, мріє повернутися в португальський клуб.

Про це він розповів порталу A Bola.

"У мене все ще є мрія грати за основну команду Порту, це моя мета. Я вже брав участь в офіційному матчі, це було неймовірно почуття. Я прийняв виклик грати в Україні, щоб набратися досвіду. Тепер я не приховую бажання повернутися і грати за Порту", - сказав Луїзао.