Джерело - A Bola.
Півзахисник Порту Луїзао, який виступає за Ворсклу на правах оренди, мріє повернутися в португальський клуб.
Про це він розповів порталу A Bola.
"У мене все ще є мрія грати за основну команду Порту, це моя мета. Я вже брав участь в офіційному матчі, це було неймовірно почуття. Я прийняв виклик грати в Україні, щоб набратися досвіду. Тепер я не приховую бажання повернутися і грати за Порту", - сказав Луїзао.
Нагадаємо, Динамо переграло Ворсклу в серії пенальті у фіналі Кубка України.