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Відео дня. Динамо та Ворскла видали неймовірну серію пенальті

Сьогодні 00:50 Андрій Твердохліб 605 0
Відео дня. Динамо та Ворскла видали неймовірну серію пенальті

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо в неймовірній серії пенальті перемогло Ворсклу та здобуло Кубоу України 2019/20.

Основний і додатковий час завершився нічиєю - 1:1. Серія пенальті завершилася з рахунком 8:7. До рахунку 7:7 команди бездоганно пробивали удари "з точки". Першим схибив хавбек Ворскли - Вадим Сапай і Віталій Миколенко міг завершувати серію, але голкіпер полтавців Різник переграв захисника Динамо. Проте наступний удар ворсклян у виконанні Баєнка полетів набагато вище воріт і Артем Шабанов приніс Кубок динамівцям.

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