Динамо переграло Ворсклу в серії пенальті у фіналі Кубка України

Команди подарували неймовірну серію післяматчевих пенальті

Джерело - Чемпіон.

Відбувся фінал Кубка України Динамо (Київ) - Ворскла (Полтава), переможець якого визначився у серії пенальті.

На 11-ій хвилині матчу після передачі Кане відзначився Степанюк. Через 17 хвилин Вербич зрівняв рахунок. Ще одного разу полтавську команду виручив голкіпер, парирувавши удар Сироти впритул.

На 56-ій хвилині Цітаішвілі пробив поруч зі стійкою воріт суперника. На 70-ій хвилині зустрічі Вербич переправив м’яч у сітку воріт Ворскли, але гол було скасовано - положення поза грою.

В овертаймах голів не було забито. Володар трофею визначався у серії післяматчевих пенальті, в якій не міг взяти участь юний голкіпер Ворскли Павло Ісенка, як планувалося раніше. Це сталося через те що було використано всі чотири слоти для проведення замін - останній був коли замінили травмованого Руслана Степанюка.

У серії пенальті фортуна посміхнулася київському Динамо - 8:7. Голкіпери потягнули удари Сапая і Миколенка, а Баєнко пробив вище воріт.

Кубок України

8 липня, фінал

Динамо - Ворскла 1:1 (0:1) (пен 8:7)

Голи: 0:1 - 11 Степанюк, 1:1 - 28 Вербич

Серія пенальті: Пуцлін - 0:1, Вербіч - 1:1, Кане - 1:2, Циганков - 2:2, Луїзао - 2:3, Кендзьора - 3:3, Опанасенко - 3:4, де Пена - 4:4, Альюн - 4:5, Андрієвський - 5:5, Чеснаков - 5:6, Сидорчук - 6:6, Пердута - 6:7, Шапаренко - 7:7, Сапай - 7:7 (воротар), Миколенко - 7:7 (воротар), Баєнко - 7:7 (вище), Шабанов - 8:7.

Динамо: Георгій Бущан, Сергій Сидорчук, Беньямін Вербич, Володимир Шепелєв (Олександр Андрієвський 117), Георгій Цітаїшвілі (Віктор Циганков 60), Карлос Де Пена, Віталій Миколенко, Віталій Буяльський (Микола Шапаренко 99), Артем Шабанов, Олександр Сирота, Томаш Кендзьора

Ворскла: Дмитро Різник, Ігор Пердута, Наджиб Якубу (Євген Опанасенко 73), Олександр Скляр (Едін Шехич 95), Владислав Кулач (Луїзао 76), Руслан Степанюк (Володимир Баєнко 115), Володимир Чеснаков, Вадим Сапай, Давід Пуцлін, Ібрахім Кане, Пап-Альюн Ндіайє

Попередження: Олександр Сирота 9, Артем Шабанов 80, Віталій Буяльський 89, Беньямін Вербич 113 - Олександр Скляр 42, Ігор Пердута 105+1

Нагадаємо, Шахтар в яскравому матчі переміг Динамо в 29 турі УПЛ.