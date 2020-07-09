У гравця Реала виникли проблеми з тестом на коронавірус

Жуніор отримав неоднозначний результат тесту на COVID-19

Джерело - Чемпіон.

Здоров'я півзахисника Реала Вінісіуса Жуніора опинилося під питанням, адже з результатом його тесту на коронавірус виникли проблеми.

Про це заявив тренер команди Зінедін Зідан.

"Питання по Вінісіусу ... З тестом на коронавірус виникли проблеми. Сьогодні ввечері отримаємо результат нового тесту", - сказав Зідан.

🔴🎙️ZIDANE: "El tema de Vinicius... salió mal la prueba del #Covid_19 y esta tarde tendremos el resultado".



Todos los detalles a las 15:15 en #JUGONES. pic.twitter.com/s30XJZmQo9 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 9, 2020

Раніше нападник Реала Лука Йович пішов на самоізоляцію через коронавірус в його друга.

Нагадаємо, Реал сподівається безкоштовно підписати Мбаппе.