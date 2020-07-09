 У гравця Реала виникли проблеми з тестом на коронавірус | Футбол | Champion.com.ua
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У гравця Реала виникли проблеми з тестом на коронавірус

Сьогодні 18:10 649 0
Жуніор отримав неоднозначний результат тесту на COVID-19
У гравця Реала виникли проблеми з тестом на коронавірус
#Жуніор, #Зідан

Джерело - Чемпіон.

Здоров'я півзахисника Реала Вінісіуса Жуніора опинилося під питанням, адже з результатом його тесту на коронавірус виникли проблеми.

Про це заявив тренер команди Зінедін Зідан.

"Питання по Вінісіусу ... З тестом на коронавірус виникли проблеми. Сьогодні ввечері отримаємо результат нового тесту", - сказав Зідан.

Раніше нападник Реала Лука Йович пішов на самоізоляцію через коронавірус в його друга.

Нагадаємо, Реал сподівається безкоштовно підписати Мбаппе.

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