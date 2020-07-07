Реал надіється безкоштовно підписати Мбаппе

Джерело - ukrinform.ua.
Форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе може через два роки продовжити кар'єру у мадридському Реалі.
Про це повідомляє El Chiringuito TV.
Іспанський клуб розробив нову схему переходу найкращого молодого футболіста планети.
Мадридці мають намір безкоштовно підписати Мбаппе у 2022 році, коли закінчиться термін діючого контракту гравця з парижанами. При цьому Реал запропонує Мбаппе підписний бонус у розмірі 100 млн євро.
У минулому сезоні Мбаппе провів 20 матчів у чемпіонаті Франції. У його активі 18 голів та 6 результативних передач.
Раніше, Модрич закликав Мбаппе змінити клуб.
Нагадаємо, ПСЖ намагається втримати Мбаппе зарплатою, як у Неймара.