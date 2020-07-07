 Реал надіється безкоштовно підписати Мбаппе | Футбол | Champion.com.ua
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Реал надіється безкоштовно підписати Мбаппе

Сьогодні 14:56 212 0
Кіліан Мбаппе може перейти у Реал
Реал надіється безкоштовно підписати Мбаппе
#Мбаппе, #ПСЖ, #Реал

Джерело - ukrinform.ua.

Форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе може через два роки продовжити кар'єру у мадридському Реалі.

Про це повідомляє El Chiringuito TV.

Іспанський клуб розробив нову схему переходу найкращого молодого футболіста планети.

Мадридці мають намір безкоштовно підписати Мбаппе у 2022 році, коли закінчиться термін діючого контракту гравця з парижанами. При цьому Реал запропонує Мбаппе підписний бонус у розмірі 100 млн євро.

У минулому сезоні Мбаппе провів 20 матчів у чемпіонаті Франції. У його активі 18 голів та 6 результативних передач.

Раніше, Модрич закликав Мбаппе змінити клуб.

Нагадаємо, ПСЖ намагається втримати Мбаппе зарплатою, як у Неймара.

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