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Франков: Десна і Зоря кровно зацікавлені у перемозі Динамо

Сьогодні 16:11 1304 0
Спеціаліст поділився очікуваннями від фіналу Кубка України
Франков: Десна і Зоря кровно зацікавлені у перемозі Динамо
#Франков, #Ворскла, #Динамо

Джерело - Динамоманія.

Головний редактор журналу Футбол Артем Франков не чекає легкої перемоги Динамо у фіналі Кубка України з Ворсклою.

Про це заявив сам журналіст.

"Фаворит в останніх матчах анітрохи не переконав нас, що він - реальний фаворит. Це непереконлива гра з Колосом, це поразки від Десни і Шахтаря. Щоправда, матч із Шахтарем взагалі не знаю, куди ліпити, тому що там обидві команди грали в такому складі, що висновки складно робити.

Наскільки я знаю, практично всі динамівські футболісти основи готові до фіналу. Це Миколенко, Попов, Циганков. Повернулися Шепелєв і Шабанов.

Ні в якому разі Динамо не буде легко. Тим більше, що Ворскла мала можливість цілеспрямовано готуватися до фіналу.

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Є у цього фіналу цікава особливість. Ті, хто за Десну і Зорю, уболівають проти Динамо. Але в цьому матчі вони не можуть уболівати проти Динамо з простих міркувань. Справа в тому, якщо перемагає Ворскла, то четверте місце йде грати плей-оф за право взяти участь в Лізі Європи. Третє місце прямої путівки в групу Ліги Європи не отримує. Таким чином, і Десна, і Зоря кровно зацікавлені, щоб виграло Динамо.

І щоб Динамо стомленим і вичавленим підійшло до вирішальних поєдинків чемпіонату", - зазначив Франков.

Фінал Кубка України Динамо - Ворскла відбудеться в Харкові на ОСК Металіст у середу, 8-го липня, о 21:30 за київським часом.

 

 

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