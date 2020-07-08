Франков: Десна і Зоря кровно зацікавлені у перемозі Динамо

Головний редактор журналу Футбол Артем Франков не чекає легкої перемоги Динамо у фіналі Кубка України з Ворсклою.

Про це заявив сам журналіст.

"Фаворит в останніх матчах анітрохи не переконав нас, що він - реальний фаворит. Це непереконлива гра з Колосом, це поразки від Десни і Шахтаря. Щоправда, матч із Шахтарем взагалі не знаю, куди ліпити, тому що там обидві команди грали в такому складі, що висновки складно робити.

Наскільки я знаю, практично всі динамівські футболісти основи готові до фіналу. Це Миколенко, Попов, Циганков. Повернулися Шепелєв і Шабанов.

Ні в якому разі Динамо не буде легко. Тим більше, що Ворскла мала можливість цілеспрямовано готуватися до фіналу.