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Найдорожчий автомобіль серед депутатів Верховної Ради зареєстрований на ФК Динамо

Сьогодні 15:25 710 0
Григорій Суркіс задекларував найдорожчий автомобіль у парламенті
Найдорожчий автомобіль серед депутатів Верховної Ради зареєстрований на ФК Динамо
#Суркіс, #Динамо, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Найдорожчий автомобіль серед депутатів Верховної Ради IX скликання задекларував представник фракції Опозиційна платформа - За життя Григорій Суркіс.

Про це йдеться у декларації нардепа.

Суркіс вніс до декларації Mercedes-Benz Maybach S650 2018 року випуску, куплений в 2019 році.

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Нардеп заявив, що придбав авто за 18 143 804 грн (тобто близько 665 тис доларів за нинішнім курсом). Судячи за цією ціною, мова йде про Maybach з броньованим склом.

Відзначимо, що авто зареєстровано на ФК Динамо (Київ).

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