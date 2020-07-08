Суркіс: Мій син мріє стати голкіпером

Син Григорія Суркіса В’ячеслав займається футболом та мріє стати професійним воротарем.

Про це розповів його батько.

"При всьому сучасному різноманітті вибору, мій 14-річний син займається футболом і мріє стати професійним воротарем. Напевно, у нього є задатки. Але без виснажливої ​​праці він не зможе конкурувати в команді. Про це йому постійно говоримо я і його дядько.

Усі батьки хочуть для свого сина або дочки щастя в їхньому виборі. Все питання в тому, наскільки вони свій вибір підтверджують працею і працездатністю, а не просто бажанням фіксувати – я так хочу. Приклад наших славних футболістів, яким аплодував 100-тисячний стадіон, це і є данина поваги, подяки і поклоніння нашим футбольним ідолам", - розповів Суркіс.