Екстренер Динамо: Циганков може грати у провідних чемпіонатах Європи

Джерело - gazeta.ua.
Вінгер Динамо Віктор Циганков може розраховувати на переїзд у сильніший чемпіонат.
Про це розповів іспанський тренер Едуардо Докампо, який працював у тренерському штабі київського Динамо в якості одного з асистентів Олександра Хацкевича.
"Він талановитий і перспективний гравець. Може грати у провідних чемпіонатах Європи. У нього вже є не тільки потенціал, але з'явився і клас. Зараз у Циганкова такий вік, що він вже може розраховувати на переїзд в сильніший чемпіонат.
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Міг би Циганков бути успішним на рівні іспанської Ла-Ліги? Так. Є цілий ряд команд, яким би він підійшов за стилем. Причому ці клуби з верхньої частини турнірної таблиці.