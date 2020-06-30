Екстренер Динамо: Циганков може грати у провідних чемпіонатах Європи

Едуардо Докампо прокоментував перспективи Віктора Циганкова

Вінгер Динамо Віктор Циганков може розраховувати на переїзд у сильніший чемпіонат.

Про це розповів іспанський тренер Едуардо Докампо, який працював у тренерському штабі київського Динамо в якості одного з асистентів Олександра Хацкевича.

"Він талановитий і перспективний гравець. Може грати у провідних чемпіонатах Європи. У нього вже є не тільки потенціал, але з'явився і клас. Зараз у Циганкова такий вік, що він вже може розраховувати на переїзд в сильніший чемпіонат.

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