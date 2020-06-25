Селюк: Завжди є охочі придбати Циганкова або Миколенка

Футбольний агент Дмитро Селюк вказав на інтерес до гравців Динамо.

Про це розповів сам агент.

"Наразі я не співпрацюю взагалі ні з одним клубом. Єдиний виняток - Динамо. У складі киян є кілька моїх підопічних. Всі вони молоді. Джозеф Окоро виступав за команду U-19, але зараз, як я розумію, перейде до Мороза в U-21. Каргбо в січні виповнилося 20 років, Беніто - 21. В київському клубі виступають багато молодих і талановитих хлопців.

Багато чого залежить від Динамо. Припустимо, кого-то "біло-сині" захочуть продати. Наприклад, завжди є охочі придбати Циганкова або Миколенка. Можливо, захочуть продати Попова або Сидорчука. Природно, хтось займе їхню позицію. Гравцями, яких Динамо взяло у мене, з точки зору ціна-якість дуже задоволені. Хлопці створюють конкуренцію і фінансово не обтяжують Суркіса.

Чи багато у мене клієнтів, які могли б підсилити українські клуби? Так. Крім того, кілька людей готую до запрошення. Це молоді і дуже талановиті хлопці, яким по 18-19 років. Життя покаже. Побачимо, де і як вони будуть грати", - розповів Селюк.