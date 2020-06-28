Волинь підтвердила ще один випадок зараження коронавірусом

На домашньому лікуванні вже знаходяться два представника тренерського штабу лучан

Джерело - Sport Arena.

Позитивний результат тесту зафіксований в одного із співробітників клубу Волинь.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Водночас, нових хворих серед футболістів і тренерського штабу немає.

Раніше Волинь повідомила, що в стані клубу зафіксовано два випадки зараження COVID-1, при цьому всі футболісти команди здорові. Відзначимо, що одним із захворілих став головний тренер лучан Андрій Тлумак.

На цей час Волинь посідає п'яте місце в турнірній таблиці Першої ліги. Станом на 30 червня у луцької команди запланований матч з Оболоню Бровар.