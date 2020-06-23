У Волині виявили два випадки коронавірусу

Волинь продовжує готуватися до відновлення чемпіонату Першої ліги

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 23 червня, футбольний клуб Волинь отримав повні результати повторного ПЛР-тестування на коронавірус COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба клубу із Луцька.

Два тести показали позитивний результат. Інфіковані уже сьогодні здали повторні тести та дотримуються самоізоляції за медичними вимогами.

Важливо: ПФЛ перенесла три матчі Першої ліги

Слід відзначити, що серед футболістів Волині випадків зараження коронавірусом не виявили.

Ввечері Волинь вирушає до Одеси, де буде відновлювати сезон матчем 20-го туру проти Чорноморця.

Нагадаємо, у гравця Балкан діагностували коронавірус.

Раніше, СОVID-19 поширився в Карпатах, Русі та Олімпіку.