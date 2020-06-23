У Волині виявили два випадки коронавірусу

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 23 червня, футбольний клуб Волинь отримав повні результати повторного ПЛР-тестування на коронавірус COVID-19.
Про це повідомляє пресслужба клубу із Луцька.
Два тести показали позитивний результат. Інфіковані уже сьогодні здали повторні тести та дотримуються самоізоляції за медичними вимогами.
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Слід відзначити, що серед футболістів Волині випадків зараження коронавірусом не виявили.
Ввечері Волинь вирушає до Одеси, де буде відновлювати сезон матчем 20-го туру проти Чорноморця.
Нагадаємо, у гравця Балкан діагностували коронавірус.