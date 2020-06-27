Джерело - Футбольный формат.
Якщо в Інгульці будуть зафіксовані випадки корновірусу, то команда готова виходити на поле в дев'ятьох.
Про це заявив президент клуб Олександр Поворознюк.
"Правда перемогла. Я був, є і буду за те, щоб грати. Я говорив, не дай бог щось буде в Інгульці з коронавірусів, ми вийдемо удев'ятьох і будемо грати. Щоб люди знали, якщо ми перемогли і вийшли на 2-3-е місце - це нічого не означає", - сказав Поворознюк.
Нагадаємо, Минай та Інгулець оголосили про примирення
Раніше Інгулець переміг Гірник-Спорт.