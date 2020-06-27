Якщо в Інгульці будуть зафіксовані випадки корновірусу, то команда готова виходити на поле в дев'ятьох.

Про це заявив президент клуб Олександр Поворознюк.

"Правда перемогла. Я був, є і буду за те, щоб грати. Я говорив, не дай бог щось буде в Інгульці з коронавірусів, ми вийдемо удев'ятьох і будемо грати. Щоб люди знали, якщо ми перемогли і вийшли на 2-3-е місце - це нічого не означає", - сказав Поворознюк.