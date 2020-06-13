Минай та Інгулець оголосили про примирення

Поворознюк і Кополовець в телефонному режимі провели плідну розмову, результатом якої стала мирова угода

Джерело - офіційний сайт Інгульця.

Конфлікт президента Інгульця Олександра Поворознюка і спортивного директора Миная Михайла Кополовця вичерпаний.

Про це повідомляє пресслужба Інгульця.

"Вечір п'ятниці 12 червня увійде в історію українського футболу, як день примирення сторін. В даному випадку мова про два клуба - Інгулець і Минай, керівники яких - президент петровського клубу Олександр Поворознюк і спортивний директор Миная Михайло Кополовець - в телефонному режимі провели плідну розмову, результатом якої стало мирова угода".

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"І Інгулець, і Минай - клуби, що представляють невеликі населені пункти. У обох завдання - розвивати футбол в регіонах, дарувати радість уболівальникам. Заочне змагання в епістолярному жанрі залишилося в минулому. Сьогодні думки всіх клубів першої ліги виключно про футбол", - сказано в заяві.

Раніше Кополовець заявляв, що Шахтарю подобається кишеньковий чемпіонат з 12 команд.