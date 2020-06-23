Макаров: Фінансова допомога від президента Інгульця? Він ПФЛ нічого не перераховував

Фінансова допомога від президента Інгульця для клубів Першої ліги не надходила на рахунок ПФЛ.

Про це заявив президент ліги Сергій Макаров.

"Вдячні Ігореві Суркісу, Михайлу Метревелі та його друзям, які допомагали. Почуваємо себе впевненіше. Можемо допомогти командам, які через ряд фінансових причин не можуть зробити тест. До нас звернулися 7 команд Першої ліги - 4 вже протестовані. Усі 16 команд готуються до старту.

Пропозиція Олександра Поворознюка [президент Інгульця також пропонував фінансову поміч]? Ми з ним поговорили, він сказав, що не перераховуватиме гроші на рахунок ПФЛ, а клуби, яким потрібна допомога, хай звертаються безпосередньо до нього", - сказав Макаров.