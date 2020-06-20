Матч з Карпатами, ймовірно, не відбудеться

Джерело - Олег Барков.

Результати декількох тестів на коронавірус в донецькому Олімпіку дали позитивний результат.

Про це повідомив журналіст Олег Барков.

Цілком ймовірно, матч 27-го туру УПЛ з Карпатами буде скасований. Він повинен був відбутися 21 червня в Луцьку через складну епідеміологічну ситуацію у Львові.

Олімпік вже вирушив до Києва з Луцька. Поки невідомо, хто здав позитивний тест на COVID-19. Вранці команда отримає детальну інформацію.

Нагадаємо, у трьох гравців і лікаря Руху діагностований коронавірус.