Стало відомо, скільки захворіло у ФК Рух

Вранці 20 червня у клубі Першої ліги Рух зроблять повторне тестування на коронавірус.

Про це заявив президент ПФЛ Сергій Макаров.

"Рух повідомив нам про цю ситуацію. Наскільки знаю, завтра вранці вони зроблять повторне тестування. Відповідно, підключається медичний комітет УАФ. Будемо оцінювати обстановку і вирішувати.

Ситуація настільки критична, як у Карпат, або менше хворих? Як нам сказали, хворі три гравці і лікар. Але знову ж таки - завтра зроблять повторне тестування. За його результатами будемо все оцінювати", - сказав Макаров.