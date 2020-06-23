Левченко: Хто скаржився, що чемпіонат України нудний?

Чотири пенальті у матчі Динамо та Колоса (2:1) вказують на те, що чемпіонат України є не нудним.

Про це заявив колишній гравець збірної України Євген Левченко.

"Хто там скаржився, що чемпіонат України нудний? Динамо - Колос - 4 пенальті протягом 40 хвилин! Ось так.

Якщо Вербич дійсно сам сказав арбітру, що пенальті не було, то величезна йому повага.

І ще, без прив'язки до однієї гри, я думаю, що нам реально потрібно виховувати нове покоління молодих неупереджених суддів", - написав Левченко.