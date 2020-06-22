Шахтар зіграє з Динамо не основним складом в останньому дербі сезону УПЛ

Джерело - shakhtar.com.
Багато основних гравців Шахтаря не зможуть взяти участь у заключному матчі сезону проти київського Динамо.
Про це розповів генеральний директор донецького клубу Сергій Палкін.
Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.
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"Думаю, що певними групами хлопці будуть їхати у відпустку, адже ми вже чемпіони. У поєдинках, що залишилися в основному буде задіяна молодь. Будемо концентруватися і готуватися до Ліги Європи. Успішно продовжити виступ в єврокубках - сьогодні завдання номер один", - сказав Палкін.
Нагадаємо, Шахтар вирвав перемогу в Олександрії та став чемпіоном України.