Шахтар зіграє з Динамо не основним складом в останньому дербі сезону УПЛ

Багато основних гравців Шахтаря не зможуть взяти участь у заключному матчі сезону проти київського Динамо.

Про це розповів генеральний директор донецького клубу Сергій Палкін.

Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.

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"Думаю, що певними групами хлопці будуть їхати у відпустку, адже ми вже чемпіони. У поєдинках, що залишилися в основному буде задіяна молодь. Будемо концентруватися і готуватися до Ліги Європи. Успішно продовжити виступ в єврокубках - сьогодні завдання номер один", - сказав Палкін.