Третя поспіль перемога Динамо в УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 22 червня, Динамо у матчі 27 туру УПЛ приймало Колос.

Динамо завдяки сумнівному пенальті наприкінці матчу вирвало перемогу у грі із рахунком - 2:1.

Загалом у матчі всі голи були забиті із одинадцятиметрових, ще один пенальті відбив голкіпер киян Георгій Бущан.

Гості догравали матч у меншості - на 62-й хвилині за другу жовту картку поле залишив Кирило Петров.

Чемпіонат України – УПЛ

27 тур, 22 червня

Динамо – Колос 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 64 Циганков (пенальті), 1:1 – 69 Вільх'яльмссон (пенальті), 2:1 – 87 Де Пена (пенальті)

Динамо: Георгій Бущан - Денис Попов, Віталій Миколенко, Артем Шабанов, Томаш Кендзьора - Беньямін Вербич, Володимир Шепелєв (Абдул Кадірі 75), Георгій Цітаішвілі (Віктор Циганков, 46), Олександр Андрієвський (Міккель Дуелунд, 57), Віталій Буяльський (Микола Шапаренко, 90) - Назарій Русин (Карлос де Пена, 57).

Колос: Євген Волинець - Євген Єфремов, Кирило Петров, Євген Морозко (Вадим Парамонов, 84), Віталій Гавриш - Вадим Мілько, Владислав Ємець, Олег Ільїн (Денис Антюх, 84), Андрій Богданов - Володимир Лисенко (Олег Кожушко, 73), Денис Костишин (Арні Вільхамссон, 62).

Вилучення: Кирило Петров (62, друга жовта)

Попередження: Георгій Цітаішвілі (19), Денис Попов (52) - Вадим Мілько (40), Кирило Петров (49), Владислав Ємець (61), Євген Єфремов (86).

Нагадаємо, Шахтар зіграє з Динамо не основним складом в останньому дербі сезону УПЛ.