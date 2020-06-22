Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 22 червня, Динамо у матчі 27 туру УПЛ приймало Колос.
Динамо завдяки сумнівному пенальті наприкінці матчу вирвало перемогу у грі із рахунком - 2:1.
Загалом у матчі всі голи були забиті із одинадцятиметрових, ще один пенальті відбив голкіпер киян Георгій Бущан.
Гості догравали матч у меншості - на 62-й хвилині за другу жовту картку поле залишив Кирило Петров.
Чемпіонат України – УПЛ
27 тур, 22 червня
Динамо – Колос 2:1 (0:0)
Голи: 1:0 – 64 Циганков (пенальті), 1:1 – 69 Вільх'яльмссон (пенальті), 2:1 – 87 Де Пена (пенальті)
Динамо: Георгій Бущан - Денис Попов, Віталій Миколенко, Артем Шабанов, Томаш Кендзьора - Беньямін Вербич, Володимир Шепелєв (Абдул Кадірі 75), Георгій Цітаішвілі (Віктор Циганков, 46), Олександр Андрієвський (Міккель Дуелунд, 57), Віталій Буяльський (Микола Шапаренко, 90) - Назарій Русин (Карлос де Пена, 57).
Колос: Євген Волинець - Євген Єфремов, Кирило Петров, Євген Морозко (Вадим Парамонов, 84), Віталій Гавриш - Вадим Мілько, Владислав Ємець, Олег Ільїн (Денис Антюх, 84), Андрій Богданов - Володимир Лисенко (Олег Кожушко, 73), Денис Костишин (Арні Вільхамссон, 62).
Вилучення: Кирило Петров (62, друга жовта)
Попередження: Георгій Цітаішвілі (19), Денис Попов (52) - Вадим Мілько (40), Кирило Петров (49), Владислав Ємець (61), Євген Єфремов (86).
Нагадаємо, Шахтар зіграє з Динамо не основним складом в останньому дербі сезону УПЛ.