Колишній півзахисник збірної України та київського Динамо Олександр Алієв пожертвував гроші Першій Лізі на боротьбу з коронавірусом.

Про це заявив футбольний експерт Михайло Метревелі.

"Обіцяв назвати всіх хто вже підтримав акцію і направив свій грошовий внесок на адресу ПФЛ на медичне тестування клубів першої ліги. Ось їх імена: Олександр Алієв, Роман Демчишен, Едуард Мурза, Олександр Панков, Костянтин Нестеренко, Вадим Шаблій (імена названі за алфавітом).

На сьогодні, ПФЛ вже протестувала Балкани і Черкащину, сьогодні ще тестуються Кремень і Гірник-Спорт. Результат є. Спасибі всім, хто швидко відреагував і у важкий момент підтримав лігу і продовження чемпіонату", - сказав Метревелі.