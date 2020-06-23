 Алієв пожертвував гроші Першій Лізі на боротьбу з коронавірусом | Футбол | Champion.com.ua
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Алієв пожертвував гроші Першій Лізі на боротьбу з коронавірусом

Сьогодні 12:57 164 0
Колишній футболіст допоміг клубам
Алієв пожертвував гроші Першій Лізі на боротьбу з коронавірусом
#Алієв, #Метревелі

Джерело - isport.ua.

Колишній півзахисник збірної України та київського Динамо Олександр Алієв пожертвував гроші Першій Лізі на боротьбу з коронавірусом.

Про це заявив футбольний експерт Михайло Метревелі.

"Обіцяв назвати всіх хто вже підтримав акцію і направив свій грошовий внесок на адресу ПФЛ на медичне тестування клубів першої ліги. Ось їх імена: Олександр Алієв, Роман Демчишен, Едуард Мурза, Олександр Панков, Костянтин Нестеренко, Вадим Шаблій (імена названі за алфавітом).

На сьогодні, ПФЛ вже протестувала Балкани і Черкащину, сьогодні ще тестуються Кремень і Гірник-Спорт. Результат є. Спасибі всім, хто швидко відреагував і у важкий момент підтримав лігу і продовження чемпіонату", - сказав Метревелі.

Нагадаємо, Алієв зізнався, що був закодований від алкоголізму.

Раніше Артем Мілевський згадав, що свого часу ледь не дійшло до ножа в сварці з Алієвим.

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