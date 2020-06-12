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Мілевський: Був серйозний конфлікт, Алієв почав хапатися за ніж

Сьогодні 20:14 1401 0
Артем Мілевський прокоментував конфлікт з Олександром Алієвим
Мілевський: Був серйозний конфлікт, Алієв почав хапатися за ніж
#Мілевський, #Алієв, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Між колишніми гравцями Динамо Артемом Мілевським та Олександром Алієвим виник конфлікт під час гри в карти.

Про це розповів сам футболіст.

"Сидимо на зборах в Португалії, останній день. День приїзду і день від'їзду ніхто не відміняв. Граємо в карти. Валентин Белькевич, царство йому небесне, тоді ще був у Динамо, і Макс Шацьких. І ось граємо ми пара на пару. Зрозуміло, відкрили Сан Мігель…

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І вони нас пресують жорстко. Ми тоді грали не на гроші, а на віджимання. І ми вже раз десь під сто віджалися. Сидимо, один на одного вже ричимо. Програємо знову, слово за слово, встаємо - і б'ємо один одного по бороді.

Хлопці нас розбороняють: Кенти, ви що робите? Ми такі - так, гаразд, кент. Руки потиснули, знову сіли, зараз порвемо. Так жодного разу і не виграли.

Закінчилися карти, до нас прийшли масажисти і начальник команди. Все дійшло до того, що кент почав хапатися за ніж. Був серйозний конфлікт, і слава Богу, що не було ніякої поножовщини", - розповів Мілевський.

Нагадаємо, Мілевський і Нойок взяли участь у розгромі Динамо над Мінськом у 12 турі чемпіонату Білорусі.

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