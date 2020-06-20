Головний тренер збірної України Андрій Шевченко вказав на особливість тренерської роботи Валерія Лобановського.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Лобановський для мене скоріше був учителем, ніж батьком. Я слухав його з розкритим ротом, зважуючи кожне слово. Він сильно на мене вплинув. Він був дуже дисциплінованою, дуже розумною людиною. Він був цікавий у всьому.

Актуально: Ну нехай я інвалід, але чому я пі**рас? – Шевченко відповів на критику таксиста

При зустрічах в національній збірній, коли я вже грав за Мілан, ми розмовляли по чотири-п'ять годин у його кабінеті. Він просив мене робити нотатки про тренувальні заняття Мілана. Він дуже цікавився розвитком тренерської думки в Італії.

Лобановський будував все на статистиці, в цьому він був першопрохідцем. Цифри ніколи не брешуть. Ти міг мати свою думку про гру, але цифри на папері говорили про інше. Він випередив свій час на 40 років", - відзначив Шевченко.