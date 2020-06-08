Шевченко запросить іноземного спеціаліста у штаб збірної України

Тренерський штаб збірної України поповнився новим фахівцем.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

"На даному етапі Шевченко вирішив, що для нього принципово закінчити ту справу з тою командою, яку він сам собі побудував. Він неодноразово зізнавався, що отримує насолоду від роботи з тими футболістами, які зараз є у нього в національній команді.

Це теж стало головним чинником того, що йому захотілося продовжити цю роботу. Оскільки він бачить перспективу, бачать її і помічники. І найголовніше, що повністю залишається той штаб, який працював у національній збірній: і Мауро Тассотті, і Андреа Малдера, і Педро Харо – тренер воротарів, і Олександр Шовковський.

Окрім того, буде ще один спеціаліст! Він буде іноземцем, який долучиться до національної збірної України і буде допомагати тренерському штабу в аналітичній роботі", – розповів Циганик.