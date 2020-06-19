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Суркіс: Маркевич неетично виконує чиїсь замовлення

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Ігор Суркіс прокоментував ставлення до Мирона Маркевича
Суркіс: Маркевич неетично виконує чиїсь замовлення
#Суркіс, #Маркевич, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Президент Динамо Ігор Суркіс вказав на відносини з Мироном Маркевичем.

Про це розповів сам глава київського клубу.

"Ставлюся з величезною повагою до Маркевича як до тренера. Але особисті його якості я не буду обговорювати, нехай це все залишиться за рамками. Якби він працював не в УАФ, а в Динамо або іншій команді - він би так не висловлювався. Я вважаю, що повинна бути футбольна етика.

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Ми з ним зустрічалися якось на Оболонь-Арені, але він неетично виконує чиїсь замовлення. Я вважаю що це не правильно. Він прекрасно знає, скільки зробила для футболу моя сім'я. На тему Маркевича я більше не хочу говорити", - сказав Суркіс.

Нагадаємо, Динамо на класі переграло Минай і вийшло до фіналу Кубка України.

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