Ряд клубів відмовляється відновлювати сезон

Джерело - Reuters.

Футбольна влада Бразилії дозволили проводити чемпіонати штатів і закликали клуби готуватимуться до матчів, однак не всі хочуть виходити на поле.

Про це заявив президент Ботафого Нельсон Муффарей.

"Влада зовсім втратила зв'язок з реальністю. На жаль, більшість клубів підтримують повернення футболу в таких умовах. Ми проти цього", - заявив Муффарей.

Відомі клуби Ботафого і Флуміненсе відмовилися грати на цьому тижні і вважають, що це небезпечно. Таку ж заяву зробили футболісти. Обидва клуби готові звернутися до суду, якщо їх будуть змушувати грати матчі.

Президент Бразилії, а також влада в цілому не вважають коронавірус серйозною загрозою, незважаючи на те, що країна займає 2-е місце в світі за розповсюдженням хвороби - 965 тисяч випадків на ранок 18-го червня.

Раніше, Тайсон хоче повернутися в бразильський Інтернасьйонал.