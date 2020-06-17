 Тайсон надіється повернутися у Інтернасьйонал | Футбол | Champion.com.ua
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Тайсон надіється повернутися у Інтернасьйонал

Вчора 22:58 690 0
Тайсон прокоментував продовження своєї кар'єри
Тайсон надіється повернутися у Інтернасьйонал
#Тайсон, #Шахтар, #Інтернасьйонал

Джерело - sport.ua.

Півзахисник Шахтаря Тайсон сподівається в наступному сезоні перейти у бразильський Інтернасьйонал.

Про це розповів сам футболіст.

"Це туга, яка триває день у день... У ці дні я навіть отримав повідомлення від нашого тренера. Ми поговорили, але будемо чекати кінця цієї історії.

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У мене є ще півтора року контракту з Шахтарем. Я сподіваюся, що це може статися так, як я хочу. Справа навіть не в грошах, а в мені. Я хочу повернутися до своєї сім'ї. Я маю намір поговорити з керівництвом Інтернасьйонала в грудні і подивитися, що ми можемо зробити", - відзначив Тайсон.

Нагадаємо, Шахтар переграв Колос у 26 турі УПЛ.

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