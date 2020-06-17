Журналістам дозволили відвідувати матчі УПЛ та Кубка України

Засобам масової інформації дозволили отримувати акредитації та відвідувати матчі УПЛ і Кубку України.

Про це розповів президент УАФ Андрій Павелко.

"Дорогі журналісти, гарна новина для вас! Вже на найближчих матчах УПЛ та Кубку України ви зможете отримати акредитацію для висвітлення поєдинків.

Я ініціював запит в Міністерство охорони здоров’я з проханням збільшити квоту учасників футбольних заходів з 200 до 230. Щойно УАФ отримали позитивну відповідь.

Тепер журналісти можуть розраховувати на 30 акредитацій на поєдинках в ложі преси. Звичайно ж, з чітким дотриманням, медичного протоколу. Щоправда, проведення пресконференцій після гри у звичному форматі поки що не передбачено.

Наступний крок - повернення на трибуни вболівальників. Дуже сподіваюсь, що це станеться вже найближчим часом і УАФ зробить для цього все можливе!", - розповів Павелко.