 Журналістам дозволили відвідувати матчі УПЛ та Кубка України | Футбол | Champion.com.ua
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Журналістам дозволили відвідувати матчі УПЛ та Кубка України

Сьогодні 19:57 195 0
Квота на матчі збільшена до 230 осіб
Журналістам дозволили відвідувати матчі УПЛ та Кубка України
#Павелко, #УПЛ, #УАФ

Джерело - Чемпіон.

Засобам масової інформації дозволили отримувати акредитації та відвідувати матчі УПЛ і Кубку України.

Про це розповів президент УАФ Андрій Павелко.

"Дорогі журналісти, гарна новина для вас! Вже на найближчих матчах УПЛ та Кубку України ви зможете отримати акредитацію для висвітлення поєдинків.

Я ініціював запит в Міністерство охорони здоров’я з проханням збільшити квоту учасників футбольних заходів з 200 до 230. Щойно УАФ отримали позитивну відповідь.

Тепер журналісти можуть розраховувати на 30 акредитацій на поєдинках в ложі преси. Звичайно ж, з чітким дотриманням, медичного протоколу. Щоправда, проведення пресконференцій після гри у звичному форматі поки що не передбачено.

Наступний крок - повернення на трибуни вболівальників. Дуже сподіваюсь, що це станеться вже найближчим часом і УАФ зробить для цього все можливе!", - розповів Павелко.

Раніше повідомлялося, що в Україні хочуть повернути уболівальників на стадіони.

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