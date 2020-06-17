 В Україні хочуть повернути уболівальників на стадіони | Футбол | Champion.com.ua
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В Україні хочуть повернути уболівальників на стадіони

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В Україні обговорюють доступ уболівальників на стадіони
В Україні хочуть повернути уболівальників на стадіони
#УПЛ

Джерело - football.ua.

В УАФ розглядають можливість організації футбольних матчів з уболівальниками

Про це повідомляє football.ua.

Генеральний секретар і віцепрезидент Української асоціації футболу Юрій Запісоцький розповів, що організація обговорює з Міністерством охорони здоров'я України повернення уболівальників на стадіони в матчах УПЛ.

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Футбольні керівники хочуть, щоб на матчах вищого українського дивізіону дозволили заповнювати стадіони на 10-25% глядацьких місць.

Сторони поки не домовилися. Проте переговори тривають.

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